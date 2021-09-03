Американские богачи нашли способ избежать налогов

Администрация президента США Джо Байдена планирует крупнейшее повышение налогов для богатых с 1993 года, чтобы пополнить бюджет для борьбы с пандемией. Но состоятельные американцы нашли способ сохранить свои деньги. Действующее законодательство позволяет богачам избежать налогов с помощью частных полисов страхования жизни (private placement life insurance, или PPLI), пишет Bloomberg.

PPLI начал набирать популярность после обнародования планов Байдена из-за того, что активы, вложенные в полис, не облагаются налогом. Когда держатель полиса умирает, вложенные средства возвращают его наследникам, также без уплаты налогов. Демократическая партия США рассчитывала покрыть большую долю своего пакета поддержки суммой в 3,5 триллиона долларов в первую очередь за счет налогов на прирост капитала. Однако при покупке PPLI пособия, выплачиваемые в случае смерти, и прибыль от инвестиций, удерживаемых страховой компанией во время действия договора, не подлежат налогообложению. Более того — бенефициарами по полису PPLI могут выступать как физические, так и юридические лица. Поэтому богатые семьи, имеющие общий бизнес, могут заключать договор с компанией от имени их династического траста. Этот шаг позволяет нескольким поколениям избежать налога на наследство.

Общую схему работы инвестиционного страхования можно описать следующим образом. Страховая компания заключает с клиентом договор и получает от него деньги — единовременный крупный платеж или регулярные взносы поменьше. Затем фирма распоряжается этими средствами, вкладывая их в другие предприятия с целью получения прибыли, и вместе с тем обеспечивает инвестору страховую защиту. Если в течение действия согласшения происходит страховой случай, компания выплачивает клиенту сумму согласно договору. Если ничего не происходит, то деньги инвестора возвращаются к нему, иногда вместе с некоторой прибылью. В американских частных полисах страхования жизни PPLI страховым случаем является смерть. Владелец такого документа сам определяет сумму, которую компания будет обязана выплатить в дополнение к сумме его средств на счете полиса в момент наступления страхового случая. Обычно ее размер начинается от пяти процентов от стоимости портфеля. Активы, зарегистрированные в PPLI, отделены от баланса компании и не могут быть изъяты по долгам фирмы. Инвестор может корректировать политику вложения его средств страховой компанией для оптимального отношения риска к доходности.

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«PPLI — это огромная, полностью законная лазейка. Ей легко воспользоваться, и ее очень трудно устранить с политической точки зрения», — заявил профессор права Чикагского университета Дэниел Хемел. Тем не менее эксперт назвал несколько способов, которые могли бы закрыть состоятельным жителям США этот путь для отступления. Первый из них — ограничение размера пособий в случае смерти, второй — ужесточение правил Налоговой службой США путем ограничения контроля держателей полисов над инвестициями. По словам Хемела, если эти шаги не будут сделаны, то PPLI станет «относительно простым обходным путем, который позволит состоятельным людям получать практически неограниченные суммы дохода от инвестиций, избегая при этом налогов на прирост капитала при жизни и в случае смерти».

В конце августа Палата представителей Конгресса США одобрила бюджетный план на 2022 год, сумма которого составит 3,5 триллиона долларов. Выделить такую сумму на восстановление экономики администрация президента Джо Байдена планирует в первую очередь за счет повышения налогов для крупного бизнеса и богатых граждан. Кроме того, будет введен налог на импорт углеродного топлива.