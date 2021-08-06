Рекордное количество богатых американцев отказались от гражданства США

Количество богатых людей, которые отказались от гражданства США, в прошлом году оказалось рекордным, сообщает Axios.

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Почти семь тысяч человек с активами более двух миллионов долларов сдали свои паспорта. Это на 237 процентов больше, чем в 2019 году. Богачи отказываются от гражданства, потому что хотят меньше платить налогов, считает издание. США — только одна из двух стран в мире, которая взимает налоги на основе гражданства, а не резидентства. Вторая такая страна — африканская Эритрея.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден захотел повысить налоги для богатейших американцев. Реформа коснется граждан, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год. Ставка подоходного налога для них повысится до 39,6 процента. Сейчас такая ставка установлена для доходов выше 406 751 доллара в год, в то время как более низкие заработки облагаются по ставке 35 процентов и ниже.

Байден отметил, что 55 крупнейших компаний США в прошлом году не заплатили федеральный налог на прибыль на общую сумму более 40 миллиардов долларов. «Но я не буду увеличивать налоговое бремя среднего класса этой страны. Они и так платят достаточно», — пообещал президент.