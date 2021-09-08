В России предложили повысить налог

Минсельхоз предложил повысить в России налог за пользование водными биоресурсами, пишет «Российская газета» со ссылкой на проект соответствующего закона о поправках в Налоговый кодекс.

Документ предполагает существенное повышение ставок налога на большинство видов рыбы: на минтай из Охотского моря — с 3,5 до 4,3 тысячи рублей за тонну, на минтай из других районов промысла — с 2 до 4,3 тысячи рублей, на камбалу — с 10 рублей до 2,1 тысячи рублей за тонну.

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Налог на ловлю палтуса предлагается повысить с 3,5 до 12,6 тысячи рублей за тонну, на нерку — с 20 до 30 тысяч рублей. При вылове камчатского краба придется заплатить 80 тысяч рублей за тонну вместо прежних 35 тысяч.

Нынешние ставки налога действуют с 2004 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что после повышения они составят около 4,8 процента от средней цены производителей.

При этом авторы не стали повышать ставки налога при ловле некоторых видов рыбы, например, горбуши и сельди, а также креветок, поскольку их добыча связана с высокими затратами и тяжелыми условиями промысла. При повышении ставок налога итоговые цены могут оказаться слишком высокими, а запасы биоресурсов останутся неосвоенными.