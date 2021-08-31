В России предложили остановить налоговую бомбардировку

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил реализовать в России принципы умной налоговой системы (smart taxes). Он озвучил свою идею на заседании Столыпинского клуба, передает ТАСС. Действующую налоговую систему Титов охарактеризовал как «бомбардировочную».

«Мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, практически не заостряя, не направляя удары на точечные объекты», — отметил Титов. По его словам, необходимо выборочно устанавливать размер сборов — повышать в сферах с большой доходностью и понижать там, где требуется стимулировать рост. Современные технологии позволяют создавать сложные налоговые системы, заявил омбудсмен.

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Smart taxes включает в себя девять принципов, которые должны лечь в основу налоговой системы. Среди них — снижение общей налоговой нагрузки, расширение налоговой базы для повышения доходов бюджета, выход малого и среднего бизнеса из тени, изменение налогообложения в зависимости от доходности отрасли и ее роли в развитии страны, стимулирование инвестиций и производительности труда, модернизация реального сектора, грамотное изъятие природной ренты и перераспределение доходов в пользу местных и региональных бюджетов.

В начале апреля министерство финансов сообщило, что считает налоговую нагрузку россиян низкой. В ведомстве заявили, что ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России долгое время не менялась и составляет 13-15 процентов, хотя в некоторых странах она достигает 35 процентов. Комментарий министерства вышел после публикации опроса ВЦИОМ, в ходе которого больше трети граждан России (36 процентов) пожаловались на высокие налоги.