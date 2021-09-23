Названы города-лидеры по числу мечтающих о даче россиян

Москвичи и жители Санкт-Петербурга проиграли населению Тольятти и Новокузнецка в желании приобрести дачу. Аналитики «СберСтрахования» назвали российские города-лидеры по числу людей, которые мечтают иметь загородное жилье или переехать в собственный дом насовсем, передает РБК.

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По результатам опроса, который провели в августе-сентябре 2021 года в 37 российских городах страны с населением более полумиллиона человек, около шести процентов тольяттинцев и такая же доля жителей Новокузнецка задумываются о покупке дачи. На втором месте — респонденты из Новосибирска, Саратова, Ярославля, Ульяновска и Санкт-Петербурга — для пяти процентов людей приобретение загородного дома кажется хорошей идеей. При этом в столице желание купить дачу есть только у четырех процентов опрошенных.

Аналитики выяснили, что еще больше россиян мечтают жить в частном доме. Лидируют по доле жителей (18 процентов опрошенных) с таким желанием Москва, Воронеж, Рязань и Липецк. Чуть реже мысли о перееезде в собственный дом посещают респондентов из Санкт-Петербурга и Краснодара — по 17 процентов опрошенных. В целом по России число желающих приобрести дачу в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 12 процентов, дома для постоянного проживания — на 34 процента.

Ранее россияне дали описание своему идеальному загородному дому. Большинство респондентов «Дом.рф» ответили, что хотели бы иметь двухэтажный из кирпича или дерева коттедж, от которого дорога на работу занимает полчаса и меньше.