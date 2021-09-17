Найдены самые дешевые дачи в Сочи

Самую дешевую дачу в Сочи выставили на продажу за 999 тысяч рублей

Самая дешевая дача в Сочи стоит 999 тысяч рублей, говорится в материалах портала «Мир квартир», предоставленных «Ленте.ру». Она расположена в Лазаревском районе, в садовом товариществе «Урожай».

Материалы по теме Ближе к Западу. Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи Морской бой. Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?

По такой цене выставлен на продажу 64-метровый дом на участке площадью шесть соток, выяснили аналитики. Света на даче нет, владелец пользуется генератором электричества. На участке пробурена скважина, растут хурма, груши, яблони, сливы, фундук. До моря полчаса ходьбы.

Относительно дешевые дачи эксперты портала также нашли в Хостинском районе (там 30-метровый дом можно приобрести за 1,2 миллиона рублей), в микрорайоне Нижнее Макопсе (там продается дом-гараж за 1,4 миллиона), в Красной Поляне (27 «квадратов» за 1,4 миллиона).

В селе Мамедова Щель двухэтажная дача предлагается за 1,5 миллиона рублей. Общая площадь дома — 50 квадратных метров, участка — восемь соток. Отапливается здание самодельной печью, имеется балкон. На участке растут цветы и фруктовые деревья, установлен летний душ.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании квартир в Сочи: по прогнозам риелторов, к концу 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья в городе-курорте может вырасти до 1 миллиона рублей.