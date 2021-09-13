Россияне нашли альтернативу Сочи

Спрос на жилую недвижимость в Сочи сократился — в августе 2021-го в городе было продано 17,3 тысячи квадратных метров жилья (на 36 процентов меньше, чем месяцем ранее). Потенциальные покупатели начали отворачиваться от города из-за произошедшего в нем резкого удорожания недвижимости. Они нашли альтернативу — это Крым, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, в Сочи достаточно объектов, но они реализуются в обход закона о долевом строительстве, кроме того, стоят слишком дорого, поэтому ажиотажного спроса на местную недвижимость больше нет. Покупательский интерес перетек в Крым, где цены растут не такими быстрыми темпами.

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По словам гендиректора компании Nedvex Юлии Галимовой, цены на полуострове значительно ниже, чем в Сочи. Гендиректор сервиса «Мир квартир» Павел Луценко заявил изданию, что за лето спрос на новостройки в Крыму вырос на 18 процентов.

При этом цены на крымскую недвижимость тоже растут. Луценко сообщил, что на юге Крыма в конце августа средняя стоимость жилья составляла 116 тысяч рублей за «квадрат» — на 12,5 процента выше, чем в начале июня. Средняя стоимость квартиры в новостройке Ялты теперь достигает 12,5 миллиона рублей, в Алуште — 9,6 миллиона рублей, в Севастополе — 7 миллионов рублей.

За год средняя стоимость нового жилья в Крыму выросла на 37 процентов, подсчитали в «Авито Недвижимость». Для сравнения: в Сочи в минувшем июле цены выросли год к году в 2,3 раза.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании квартир в Сочи: по прогнозам риелторов, к концу 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья в городе-курорте может вырасти до 1 миллиона рублей.