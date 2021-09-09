Россиян предупредили о резком подорожании квартир в Сочи

Риелторы: стоимость жилья в Сочи может вырасти до миллиона рублей за квадратный метр

К концу 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Сочи может вырасти до 1 миллиона рублей, говорится в сообщении агентства «ОНИКС-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру». Резкому подорожанию курортной недвижимости будет способствовать, в частности, введенный в городе мораторий на строительство многоквартирных домов.

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Эксперты полагают, что через два года «квадрат» сочинского жилья в среднем ценовом будет стоить миллион рублей (при 350 тысячах рублей за метр на данный момент). «По элит-классу, где уже сейчас стоимость "квадрата" стартует от 1 миллиона, также будет существенная динамика», — предупреждают они.

По наблюдениям риелторов, уже сейчас в Сочи есть дефицит вторичной недвижимости, особенно квартир с официальным статусом (в городе много самостроев и жилья с сомнительными документами). В будущем, по мере сокращения объемов нового строительства, нехватка объектов будет усиливаться.

«На наш взгляд, нужно не запрещать полностью строительство, а фильтровать проекты по качеству и пользе жителям и городу. Какие-то квоты все равно надо выдавать с более тщательным согласованием и проверками», — полагают специалисты.

Ранее россиянам назвали признаки опасного жилья в Сочи. Самыми высокорисковыми для покупки эксперты сочли лоты, оформление которых и правоустанавливающие документы на которые не соответствуют российскому законодательству. Среди факторов, которые «кричат» об опасности сделок, риелторы назвали цену ниже рынка, «грязные» документы и включение объекта в черные списки краевой и сочинской администрациями.