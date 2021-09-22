Россияне описали идеальный дом

Жители России назвали главные характеристики загородного дома, которые делают его идеальным для проживания. Большинство опрошенных аналитиками людей предпочли бы иметь двухэтажный из кирпича или дерева коттедж на природе, но с хорошей транспортной доступностью, следует из результатов совместного исследования «Дом.рф» и ВЦИОМ.

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Идиеальный частный дом, по описанию россиян, должен находиться недалеко от работы (полчаса езды). Респонденты отдавали предпочтение жилым зданиям с четырьмя и более комнатами (69 процентов голосов), площадью от 80 до 120 квадратных метров (93 процента). Считают наиболее подходящим для себя дом на два этажа 52 процента опрошенных, близость остановок общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры оказались важны для 40 и 55 процентов респондентов соответственно.

Семейные россияне заостряют внимание на том, есть ли неподалеку от дома детские площадки и зоны отдыха. Как отметил глава аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг, учет перечисленных характеристик в строительстве индивидуальных домов имеет огромный потенциал. Исследование также показало, что за последний год число семей в России, желающих переехать в частный дом, выросло на 1,7 миллиона, достигнув 45,4 миллиона.

Ранее специалисты «Дом.рф» выяснили, что частными домами в России владеют 21,6 миллиона семей. Главным ограничением в улучшении жилищных условий остальных желающих иметь собственный дом являются высокие ипотечные ставки — 10-11 процентов. Подобный кредит доступен лишь 17-18 тысячам семей в год.