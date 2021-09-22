Россияне бросились оформлять семейную ипотеку

В третьем квартале 2021 года ВТБ зафиксировал двукратное увеличение спроса россиян на жилье по льготной программе «Семейная ипотека». Показатель достиг 10 процентов от общей выдачи жилищных кредитов в банке. О том, что россияне фактически бросились оформлять подобные кредиты, говорится в исследовании кредитной организации, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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За первые полгода 2021 года среднемесячный объем выдач по льготной программе достиг трех миллиардов рублей, а после 1 июля — уже шесть миллиардов рублей. В банке ожидают повышение спроса и в четвертом квартале. «Традиционно заемщики, в том числе семьи с детьми, стремятся решить свой жилищный вопрос до конца года, и в нынешних условиях эта программа окажется для них наиболее привлекательной», — пояснили в ВТБ.

В 2020 году ВТБ выдал в рамках семейной ипотеки кредитов почти на 75 миллиардов рублей. Заемщики оформили по программе более 10 тысяч кредитов на 37 миллиардов рублей. Лидерами по выдаче оказались Москва и Подмосковье с показателем в 25,5 миллиарда рублей. Ниже расположились Санкт-Петербург (6,7 миллиарда рублей), Республика Татарстан (3,7 миллиарда рублей), Новосибирская область (2,7 миллиарда рублей) и Башкортостан (2,2 миллиарда рублей).

В августе 2021 года по поручению президента Владимира Путина семейную ипотеку продлили до 31 декабря 2023-го. Программа позволяет получать кредиты на покупку жилья или строительство индивидуального дома по сниженной ставке — до 6 процентов годовых. Власти также более чем в два раза увеличили лимит средств на выдачу кредитов.