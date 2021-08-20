Назван город-лидер по выдаче семейной ипотеки

В первом полугодии 2021 года Москва стала лидером по выдаче семейной ипотеки

В первом полугодии 2021 года среди городов России Москва стала лидером по выдаче семейной ипотеки. За шесть месяцев в столице оформили 3,6 тысячи кредитов на сумму 24,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Доля выданных в столице кредитов по программе «Семейная ипотека» составила 11 процентов и 23 процента — от общего объема кредитования. С января по июнь москвичи приобрели 223,3 тысячи квадратных метров. Активнее всего семейной ипотекой интересовались в марте, тогда в столице оформили 770 льготных кредитов на общую сумму 5,13 миллиарда рублей.

По данным экспертов, увеличение спроса связано с расширением условий программы, включая возможность оформить льготный кредит и семьям с одним ребенком. Специалисты прогнозируют, что в будущем вырастет объемов кредитования.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о продлении программы «Семейная ипотека» до конца 2023 года. Изначально она должна была действовать до 1 июля 2022. Мера поможет молодым родителям обзавестись жильем по ставке 6 процентов годовых.