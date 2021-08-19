Назван допустимый размер платежа по ипотеке

Для своевременных выплат по ипотеке ежемесячный платеж за жилье не должен превышать 25 процентов от семейного бюджета. Допустимый размер назвал заместитель министра финансов Михаил Котюков в ходе конференции «Ипотечный марафон», сообщает РИА Новости.
По словам Котюкова, каждая семья должна рассчитать комфортный для себя размер платежа. Он заявил, что четвертая часть бюджета находится в зоне допустимого риска, однако с платежом, который будет равняться трети бюджета или больше, справиться будет труднее. «Поэтому в пределах 25 процентов (...) можно справиться», — заявил заместитель.
Котюков предупредил, к каким последствиям может привести более высокий размер платежа. «К сожалению, есть примеры, когда люди берут ипотеку, желая получить сразу большее жилье, или лучшее жилье, или в лучшем районе, принимают на себя более высокие обязательства, и потом достаточно трудно эти обязательства обслуживать, и люди загоняют себя в долговую ловушку», — пояснил замминистра.
В ходе конференции Котюков также призвал россиян, которые планируют взять ипотеку, следить за своим здоровьем. Заемщикам необходимо рассчитать свои силы, так как им будет необходимо выплачивать кредит в течение десятков лет. Замминистра посоветовал «семь раз, а может, даже больше отмерить».