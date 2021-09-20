Названо число мечтающих о частном доме россиян

Аналитики в области недвижимости портала «Дом.рф» прогнозируют рост интереса к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Специалисты выяснили, что около 45,4 миллиона семей в стране желают иметь собственный дом на земле, сообщает пресс-служба организации.

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Исследование показало, что частными домами уже владеют 21,6 миллиона семей, но мечтают жить в подобных условиях вдвое больше опрошенных. Главным ограничением для россиян в улучшении жилищных условий названы высокие ипотечные ставки — 10-11 процентов, отмечают в «Дом.рф». Кредит с такими условиями доступен лишь 17-18 тысячам семей в год. В случае падения ставок до 8-9 процентов у спроса на ипотеку для ИЖС есть шанс подняться до показателя в 160 тысяч сделок ежегодно. По заявлению гендиректора «Дом.рф» Виталия Мутко, число кредитов на ИЖС в ближайшие пять лет может вырасти в шесть раз.

«Около 108 тысяч семей ежегодно готовы приобретать индивидуальные дома по доступным ставкам — при обязательном условии строительства этих домов профессиональными девелоперами. Это в шесть раз больше текущего спроса на ипотеку в сегменте! Очень многие семьи сегодня хотят жить в современных, благоустроенных поселках, построенных по стандартным проектам и обеспеченных всей необходимой инфраструктурой», — подчеркнул Мутко.

В августе специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, что о частном доме мечтают более половины россиян, а каждый четвертый опрошенный не прочь стать владельцем квартиры в Москве. Доля респондентов, которые в ближайшие годы планируют покупку таунхауса, оказалась на уровне восьми процентов. В исследовании поучаствовали пять тысяч человек старше 18 лет.