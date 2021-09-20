Юрист предупредил о возможности банка забрать ипотечную квартиру

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов рассказалРИА Новости, что банки часто прописывают в ипотечных договорах пункты о запрете на сдачу залоговой квартиры в аренду, благодаря чему, в случае нарушения данного условия, имеют право требовать досрочного погашения кредита. Юрист предупредил, что если остаток задолженности окажется существенным и заемщик будет не в состоянии выплатить его сразу, то банк заберет его квартиру.

Адвокат объяснил, что данное требование является законным, так как статья 346 Гражданского Кодекса России указывает, что стороны в договоре могут предусмотреть любую конструкцию пользования, а также, что если запрет на использование квартиры посредством передачи третьим лицам был установлен, последствием такого нарушения может стать досрочное истребование кредита.

Он пояснил, что данное требование банки устанавливают исходя из того, что арендатор всегда менее бережно относится к квартире и находящемуся в ней имуществу. Устанавливая такой запрет, банк стремится обеспечить как можно лучшее качество квартиры на тот случай, если ее придется вынужденно продавать в случае непогашения заемщиком своего кредита.

«Вероятно, наиболее простой способ, которым банк узнает о сдаче квартиры, — это арендные платежи, поступающие на счет заемщика. Если банк отловит платеж, названный, к примеру, "за аренду", "за март", "за квартиру", то банк может разумно предположить, что речь идет именно об аренде ипотечной квартиры», — заявил юрист.

Он также предупредил, что подобных запретов в ипотечном договоре может быть довольно много, и призвал заемщиков быть внимательными и не нарушать их.

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