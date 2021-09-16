Центробанк заявил о приближении к пределу роста ипотеки

Фаза активного распространения ипотеки в России близится к завершению. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РБК.

Глава ЦБ рассказала, что недавно посмотрела статистику по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. «И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки», — констатировала она. Набиуллина добавила, что необходимо внимательно следить за тем, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения. «Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», — добавила она.

Ранее, оценивая перспективу снижения цен на жилье, глава ЦБ сказала, что ситуация будет различаться в зависимости от региона с после усечения программы льготной ипотеки. По словам Набиуллиной, после изменения условий программы льготной ипотеки ажиотажный спрос на жилую недвижимость в крупных регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — спадет. До сих пор именно в этих регионах в основном и брали ипотеку по льготной госпрограмме.