В России появится новая выписка о недвижимости

В новой выписке о недвижимости появятся данные об ограничениях прав собственника

Росреестр начнет выдавать выписку о недвижимости нового типа. В документе будут указаны данные об ограничениях прав собственника. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на службу.

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Выписка из Единого госреестра недвижимости появится в 2023 году. В документе будет указана информация о таких ограничениях, как ипотека, аренда, рента и сервитут. Запросить получение подобной выписки сможет владелец объекта и лица, перечисленные в законе о госрегистрации недвижимости, включая руководителей органов власти, МФЦ, наследников собственника, арбитражных управляющих.

Выписка будет полезна, когда владелец решит сдавать жилье в аренду или продавать свою недвижимость, так как информация будет необходима банкам или судам. Эксперты предполагают, что появление документа сможет повысить прозрачность рынка и «позволит гражданам и участникам рынка получать максимально объективную информацию об обременениях объекта недвижимости».

Ранее Росреестр задумал в будущем создать цифровую мультимасштабную карту страны, чтобы решить проблему отсутствия в России достоверных данных о земле и недвижимости. Туда включат данные об участках под строительство, тем самым простимулировав запуск новых инфраструктурных проектов.