Недвижимость и землю россиян полностью оцифруют

В Росреестре придумали комплексное решение проблемы отсутствия в России достоверных данных о земле и недвижимости. В перспективе ведомство планирует создать цифровую мультимасштабную карту страны — она будет в том числе содержать информацию об участках под строительство, и это стимулирует запуск новых инфраструктурных проектов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный Росреестром проект постановления правительства.

Документ рассчитан на 2022–2030 годы, он предусматривает быструю цифровизацию всех пространственных данных в России: о земле и объектах недвижимости, геопространственных данных, информации о правах и кадастровой оценке. Пока в стране нет единой полной базы недвижимости, более того, в Едином госреестре (ЕГРН) содержится более 2 миллионов реестровых ошибок, отмечает издание.

Де-факто речь идет о создании цифровой модели территории России: данные из разных ведомственных систем будут учтены в общем информационном ресурсе о земле и недвижимости. Пока цифровизацию геоданных тормозят недостаточное финансирование и разрозненное госуправление в этой сфере, указывает «Коммерсантъ».

В Росреестре изданию заявили, что объемы финансирования инициативы в настоящее время прорабатываются в рамках бюджетного процесса. Ожидается, что экономический эффект от реализации программы существенно превысит затраты на ее реализацию.

Ранее стало известно, что с конца июня 2021-го российские муниципалитеты получили право самостоятельно уточнять данные о владельцах заброшенных домов или участков. Полученную информацию они будут самостоятельно вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а найденных собственников обяжут платить налоги.