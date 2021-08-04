В России запустят новую дачную амнистию

В Росреестре подготовили законопроект, который позволит быстрее и проще оформлять в собственность построенные дома и земли в бессрочном владении. Ведомство надеется запустить сразу несколько инициатив с легализацией построек и участков в рамках новой версии дачной амнистии, сообщил 4 августа глава Росреестра Олег Скуфинский.

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У россиян появится возможность бесплатно переоформлять в собственность бессрочное пользование или пожизненное владение объектами недвижимости. Далее землю и постройки можно будет легально продать или использовать иным образом.

Упростится процедура регистрации прав на недвижимость. На сегодня действуют два порядка — уведомительный, который состоит из четырех этапов, и декларативный, при котором необходимо прийти в МФЦ с одним документом.

«В законопроекте мы предусмотрели отмену уведомительного порядка. Оставляем только декларативный, чтобы избавить людей от лишней путаницы и облегчить процедуру. Также есть много ранее учтенных земельных участков, права на которые возникли до 1998 года. На них не оформлены границы. Человеку нужно ходить в суды и доказывать владение землей в существующих границах 15 лет. В новых правилах мы исключаем для граждан бремя доказательства. Объекты будут оформлять по факту использования»,— пояснил Скуфинский.

Кроме того, ведомство добивается предоставления гражданам возможности оформлять права на придомовую территорию при многоквартирном доме по схеме размещения земельного участка. Глава Росреестра подчеркивает, что подобный механизм отработан, а в тратах времени и денег на проект межевания уже нет необходимости.

Дачная амнистия реализуется в России с сентября 2006 года для развития частного жилого сектора. В программе поучаствовали около 14 миллионов человек. В 2020 году проект продлили до 1 марта 2026 года.

Скуфинский также сообщил, что в следующем году россияне смогут получать все выписки по недвижимости и сделкам с ней онлайн на портале Госуслуг. Инициатива направлена на упрощение процедур оформления земли, ипотеки на квартиры и строительства частных домов.