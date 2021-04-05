В России предложили упростить дачную амнистию

Представители Росреестра предложили упростить в России дачную амнистию и сделать ее бессрочной. Таким способом ведомство захотело решить проблему легализации жилых домов, построенных хозяйственным способом. Об этом сообщает РБК.

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Росреестр подготовил законопроект, согласно которому права собственности граждан на земельные участки будут признаваться в силу закона, «независимо от вида их разрешенного использования». Нововведение должно изменить нынешний порядок, когда участок земли, на котором не разрешено строительство, не может перейти по наследству детям или внукам владельца.

Авторы законопроекта обратили внимание и на проблему оформления жилья, построенного в советский период. По данным ведомства, изменение позволит владельцам подтверждать право собственности во внесудебном порядке, не имея на руках всех правоустанавливающих документов. Системой смогут воспользоваться собственники домов, возведенных до мая 1998 года и находящихся на государственной или муниципальной земле в границах населенного пункта.

Дачная амнистия начала работать в России с сентября 2006 года. Ее действие должно было положительно сказаться на динамике развития частного жилого сектора. За это время законом успели воспользоваться более 14 миллионов граждан. В октябре 2020 года власти задумали продлить программу до 1 марта 2026-го. Тогда Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

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