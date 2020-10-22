Дачную амнистию вновь задумали продлить в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года сроков действия дачной амнистии — упрощенного порядка оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По задумке депутатов, до указанной даты россияне вновь смогут в упрощенном порядке регистрировать дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства. Ранее дачная амнистия не предполагала упрощенного оформления объектов недвижимости, построенных на землях ИЖС.

Также законопроектом предлагается продлить на пять лет срок возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, возведение которых было начато до 4 августа 2018 года.

Дачная амнистия действует в России на протяжении 14 лет — с 1 сентября 2006 года. Считается, что ее реализация положительно сказывается на динамике развития частного жилого сектора. В феврале 2020-го в стране предложили запустить еще и гаражную амнистию — упростить порядок регистрации прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых располагаются гаражные объекты.

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