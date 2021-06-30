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В России разыщут владельцев заброшенных домов и участков

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С конца июня российские муниципалитеты получили право самостоятельно уточнять данные о владельцах заброшенных домов или участков. Полученную информацию они будут самостоятельно вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а найденных собственников обяжут платить налоги. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о любых объектах недвижимости, принадлежащих физическим и юридическим лицам, права на которые возникли с 31 января 1998 года, рассказали изданию в Росреестре. Всего таких объектов по стране может быть около 25 миллионов, при этом в общей сложности в ЕГРН есть данные почти о 40 миллионах объектов, у которых формально нет собственников.

Муниципалитеты будут сами собирать недостающие данные. После этого их внесут в ЕГРН, уведомив об этом собственников заказными письмами. На то, чтобы оспорить решение, у них будет 45 дней. Искать нужные сведения планируется в архивах поселений, через налоговые органы, Пенсионный фонд, органы внутренних дел, ЗАГСы, у нотариусов.

При желании владелец заброшенного объекта может и самостоятельно зарегистрировать свои права. Для этого ему потребуется прийти в многофункциональный центр (МФЦ) с паспортом и документами о собственности и подать заявление. Госпошлина за регистрацию прав на недвижимость, возникших до конца 1998 года, не взимается.

Также при желании выявленные собственники смогут отказаться от своих участков и домов, подарить их или продать. Но им придется платить налог на землю после того, как данные о них будут внесены в ЕГРН. Новая процедура позволит привести в порядок учет сведений о собственности на землю и даст возможность сбора налогов для пополнения государственного бюджета, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

Ранее россиянам пригрозили изъятием заброшенных дач. Граждане, оставившие свои дачные участки, могут легко их лишиться, рассказала адвокат Ирина Зуй. По ее словам, изъять землю, находящуюся в собственности, можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц.

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