В России создадут единую систему учета леса

В России с 1 июля начнется создание единой системы учета леса — ее работу законодательно обеспечила фракция «Единой России». Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что геоинформационная система позволит проследить все этапы оборота древесины, от делянки до конечного потребителя, и станет первым прозрачным механизмом контроля за ее оборотом.

«Любое невнесенное бревно автоматически станет незаконным. Если обнаружатся какие-то неточности, например, между объемом отгруженной и заготовленной древесины, отгруженной и транспортированной, то система будет автоматически блокировать все дальнейшие перемещения и сделки», — пояснил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Реализация масштабной программы должна быть завершена к 2023 году. Соответствующие поправки в Лесной кодекс «Единая Россия» внесла в Госдуму в 2020 году.

30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса приказал запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанных или обработанных только для вида лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. По словам главы государства, следует ужесточить политику в этой отрасли и действовать по целому ряду направлений. Текущее положение дел он описал словами «ни в какие ворота не лезет».