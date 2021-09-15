Россиянам раскрыли способ вернуть часть средств при покупке жилья

С мая 2021 года россияне могут в упрощенном порядке оформить налоговый вычет при покупке жилья. Детали использования этого инструмента «Российской газете» раскрыла эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

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Как рассказала специалист, теперь не нужно идти в налоговую инспекцию, заполнять налоговую декларацию, собирать документы, подтверждающие право на вычет. Когда сделка заключена, налоговая служба сама получает данные из Росреестра о приобретении недвижимости. И если у гражданина есть право на вычет, налоговики формируют заявление и отправляют в личный кабинет налогоплательщика на сайте или в приложении Федеральной налоговой службы (ФНС).

Срок проверки заявления — один месяц, срок перечисления средств налогоплательщику сокращен с одного месяца до 15 дней. Упрощенным способом оформления вычета могут воспользоваться покупатели жилья, у которых право на него возникло не раньше 2020 года.

Право на вычет имеют те, кто купил квартиру на территории России или платит проценты по ипотеке. Обязательно иметь гражданство РФ, быть официально трудоустроенным и уплачивать налоги. Максимальная сумма возмещения — 260 тысяч рублей. При погашении процентов по ипотечным кредитам вернуть можно до 390 тысяч рублей. Вычет при покупке жилья можно получить один раз, подчеркнула Анисимова.

Ранее стало известно, что лишь 17 процентов ипотечных заемщиков в России знают о возможности получения двух налоговых вычетов при покупке квартиры в кредит. Большинство респондентов (72 процента) полагают, что при приобретении жилья в ипотеку могут рассчитывать только на одну такую выплату.