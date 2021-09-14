Предсказан переток сбережений россиян из недвижимости во вклады

Глава банка «Открытие» Задорнов считает, что сбережения из недвижимости перетекут в банки

Ставки по банковским депозитам в России растут и позволяют, по крайней мере, сохранить деньги, заявил в интервью РБК глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он предсказал переток сбережений россиян из недвижимости во вклады.

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«Население возвращается к депозитам. Август это подтверждает. Думаю, это движение будет продолжаться», — отметил банкир. По его словам, часть денег перераспределится в банковскую систему, на текущие счета и депозиты, именно из сферы недвижимости. «Поскольку само по себе замедление темпов роста ипотеки значит перетекание денег в банковскую систему», — пояснил эксперт.

Он также спрогнозировал перетекание средств с текущих счетов в срочные депозиты. «Мы увидим это во втором полугодии 2021 года», — пообещал Задорнов.

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