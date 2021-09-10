Москве предрекли снижение цен на квартиры

За восемь месяцев 2021 года — с января по август — спрос на покупку жилой недвижимости в Москве вырос на ​​34 процента по сравнению с показателем за тот же период 2020-го. Интерес к вторичным квартирам увеличился на 30 процентов. Но в будущем столичному рынку жилья грозит стагнация или даже снижение цен, говорится в сообщении «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Риелторы не ждут роста цен на недвижимость в Москве ни осенью, ни зимой. «Сейчас будет стабилизация цен, — предрекают они. — В определенной степени возможно даже их снижение, по крайней мере, на вторичном рынке Москвы. Это связано с тем, что роста зарплат нет и, как следствие, нет роста покупательной способности. Сейчас ни один показ на вторичном рынке не происходит без вопроса от покупателей о скидке».

Сокращение ценников прогнозируется именно по результатам реальных сделок, подчеркивают специалисты. Между тем цены в объявлениях, или так называемые «хотелки» продавцов квартир, могут даже вырасти.

«Таким образом, в ближайшие полгода цены на жилье могут двигаться как на 1-2 процента вверх, так и на 1-2 процента вниз», — заключают эксперты.

Ранее стало известно, что в Москве резко вырос спрос на квартиры-студии. Из-за роста цен на недвижимость покупатели, ранее планировавшие купить «однушки», переориентировались на более компактное жилье. В среднем студия в Москве на вторичном рынке сейчас стоит 7,7 миллиона рублей, прирост цены за последние 12 месяцев составил 15 процентов.