Цены на квартиры в Москве перестали расти

После усечения программы льготной ипотеки цены на новые квартиры в Москве перестали расти, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости. За июль и август стоимость не поднялась даже на два процента, рассказали эксперты.

Некоторые квартиры, по их словам, вовсе подешевели, но в целом стоимость жилья осталась на прежнем уровне. При этом застройщики стали охотнее предлагать покупателям скидки и другие бонусы.

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Специалисты заметили еще одну особенность — девелоперы начали чаще выставлять на продажу квартиры малой площади, студии и «однушки». Спрос на них традиционно выше. Участники рынка полагают, что в ближайшие месяцы будут наблюдаться локальные коррекции цен. Перейдет ли это в снижение в масштабах всего рынка, пока неизвестно.

На вторичном рынке продавцы тоже перестали увеличивать цены, сообщили риелторы. Собственники понимают, что найти покупателя на квартиру с завышенной стоимостью очень непросто. Эксперты полагают, что в ближайший год цены на жилье в Москве вряд ли изменятся кардинально.

Ранее стало известно, что средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках за год (с июня 2020-го по июнь 2021-го) выросла более чем на 70 тысяч рублей. Риелторы заявили, что цены на новое жилье «оторвались от спроса». Стоимость квадратных метров находится на уровне неадекватности, констатировали они.