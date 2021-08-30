В Москве началась распродажа квартир в домах под снос

На торги в Москве выставили 30 квартир в домах под реновацию

В Москве выставили на открытые аукционы 30 квартир в домах под реновацию. Об этом говорится в сообщении Центра управления городским имуществом (ЦУГИ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают в ЦУГИ, объекты продаются «по привлекательной цене». Все квартиры — «однушки», «двушки» и «трешки» — расположены в районе Перово, в домах, подлежащих сносу. «Приобрести здесь недорогую квартиру — это отличный вариант для инвестиционных вложений, а также возможность переехать в столицу», — подчеркивают в управлении имуществом.

Материалы по теме «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры? Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений

Площадь квартир, участвующих в распродаже, составляет от 15,7 до 55,5 квадратного метра. Начальная цена — от 3,9 миллиона до 12,9 миллиона рублей. Торги начнутся в конце сентября. Все объекты находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом.

Программу реновации в Москве утвердили 1 июня 2017 года. Под снос попадает более пяти тысяч домов. Общая площадь жилья, включенного в программу реновации, — около 16 миллионов квадратных метров (350 тысяч квартир). Предстоит расселить порядка миллиона москвичей. Для этого будет будет построено примерно 30 миллионов квадратных метров нового жилья.

Ранее в августе эксперт по рынку недвижимости Екатерина Сивова заявила, что спрос на жилую недвижимость в Москве снижается, но падение цен маловероятно. «Давать прогноз о том, что будет с рынком недвижимости, сейчас сложно, но единственное, в чем можно быть уверенным, это то, что цены на жилье падать не будут», — констатировала специалист.