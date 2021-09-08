Подаренную Сталиным квартиру в Москве продали за 160 миллионов рублей

Квартиру в «доме со львами» на Патриарших прудах в Москве, в свое время подаренную военачальнику Михаилу Малинину генералиссимусом Иосифом Сталиным, продали за 160 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении аукционного дома «Литфонд», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Торги по продажу антикварного жилья прошли в столице 7 сентября, стартовая стоимость лота составила 100 миллионов рублей. Имя покупателя объекта не раскрывается.

Дом, где расположена жилплощадь, был построен в Ермолаевском переулке в 1944-1945 годах. Ворота с обеих сторон здания украшают огромные скульптуры львов на высоких тумбах.

Жителями дома в разное время были советский маршал Иван Конев, звезда оперной сцены Елена Образцова и ее муж дирижер Большого театра Альгис Жюрайтис. Генерал-полковник Михаил Малинин, соратник маршала Константина Рокоссовского, занимал квартиру №1 с супругой Надеждой Грековой, которая в 1938-1947 годах была председателем Верховного Совета Белорусской ССР, а позднее — первым замминистра пищевой промышленности РСФСР.

Михаил Малинин — начальник штаба 1-го Белорусского фронта, генерал-полковник. Родился 16 декабря 1899 года, скончался в Москве в 1960-м. Похоронен на Новодевичьем кладбище. В память о нем названы улицы в Минске и в поселке Антропово Костромской области.