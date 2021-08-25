В Тверской области на доме появилось граффити со Сталиным

На здании в Старице Тверской области неизвестный художник нарисовал Сталина в полный рост

Входную дверь подъезда многоквартирного дома в Тверской области расписали граффити с изображением советского генералиссимуса. Рисунок Иосифа Сталина заметила россиянка Надежда Авдошина и поделилась снимками нового арт-объекта на своей странице в Facebook.

По рассказам женщины, рисунок находится на одном из зданий в городе Старица. Сталин изображен неизвестным художником в полный рост и в мундире. Глядя на картину, кажется, что историческая персона застыла, выходя из двери. «Талантливый у нас все-таки народ и с юмором», — прокомментировали снимок в социальной сети.

В апреле 2019 года «Левада-центр» опубликовал исследование, которое выявило отношение россиян к Сталину. Уровень одобрения советского вождя тогда достиг 70 процентов. Именно столько жителей страны положительно оценили его роль в истории.

Весной 2021 года в КПРФ объявили о строительстве музейного комплекса «Сталин-центр» в Нижегородской области. Благодаря новому объекту коммунисты планируют «придать мощнейший импульс патриотическому воспитанию молодежи».