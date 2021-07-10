Семин поделился мнением о Сталине

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об Иосифе Сталине. Интервью со специалистом вышло в YouTube-канале Sports.ru.

74-летний тренер вспомнил о реакции своей бабушки на смерть Сталина в марте 1953 года. «Я видел, что люди плакали, шли за его гробом. Их же никто не заставлял. Значит были хорошие моменты в его правлении», — рассказал Семин.

Экс-тренер сборной России также напомнил интервьюеру, что помимо победы в Великой отечественной войне, под руководством Сталина удалось и в короткие сроки восстановить страну.

В декабре 2019-го спортивный журналист Дмитрий Губерниев негативно оценил роль Сталина в Великой отечественной войне, за что подвергся критике со стороны деятелей спорта. В частности, на слова журналиста отреагировали бывший боксер Николай Валуев и экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Комбаров.

Семин известен по работе в «Локомотиве» и на посту главного тренера сборной России.