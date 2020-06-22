Российский хоккеист рассказал о желании встретиться со Сталиным

Российской хоккеист Илья Брызгалов в эфире «Матч ТВ» рассказал о желании встретиться с Иосифом Сталиным.

Брызгалов назвал Сталина одним из самых знаменитых фигур XX века и одиозной личностью. «Поговорил бы не потому, что я его фанат. Эти ужасные репрессии, загубленные жизни... Это огромный кошмар. Огромная трагедия нашей страны», — посчитал он. Хоккеист добавил, что задал бы много вопросов лидеру СССР.

В декабре прошлого года спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике действия Сталина в начале Великой Отечественной войны, отметив, что тот «зассал и никуда не высовывался». После этого депутат Госдумы Николай Валуев, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев и боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявили о недопустимости подобных высказываний.

Брызгалов — чемпион мира 2009 года в составе сборной России и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр-2002. Большую часть клубной карьеры голкипер провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Вместе с «Анахайм Дакс» он выиграл Кубок Стэнли в 2007 году.

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