Живущий в США российский хоккеист рассказал о переживаниях за русских людей

Российский хоккеист Илья Брызгалов, постоянно проживающий в США, рассказал о переживаниях за русских людей. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

По словам Брызгалова, каждый год он проводит в России около двух месяцев, и этого времени достаточно, чтобы оценить обстановку в стране. «Я интересуюсь тем, что происходит в России. Там живут мои мама и папа, мои друзья», — заметил хоккеист.

Спортсмен добавил, что у него «обостренное чувство справедливости». «Я переживаю за людей, живущих в России. Хочется, чтобы их жизнь улучшалась», — признался Брызгалов.

В апреле голкипер раскритиковал меры по борьбе с распространением коронавируса. Спортсмен заметил, что не боится заразиться.

Брызгалов — чемпион мира 2009 года в составе национальной команды и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр-2002. Большую часть клубной карьеры голкипер провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Вместе с «Анахайм Дакс» он выиграл Кубок Стэнли в 2007 году.

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