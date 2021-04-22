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В России построят Сталин-центр

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

КПРФ объявила о строительстве музейного комплекса в городе Бор Нижегородской области, посвященного Иосифу Сталину, который получил название Сталин-центр. Об этом сообщает издание «Твой Бор».

Закладка первого камня состоится 8 мая. Его заложат секретарь комитета нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров и секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Коммунисты называют новый музей «единственным на территории Нижегородской области и крупнейшим в России». Сталин-центр будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни советского правителя.

Судя по фотографиям на сайте, трехэтажное здание музея будет построено в стиле классицизм.

«Строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России. Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории», — заявил Егоров.

В июне прошлого года Зоров торжественно открыл памятник Сталину в Бору ко дню 75-летия Парада Победы. Его Зоров открыл на собственные средства.

В России есть несколько музеев, посвященных Сталину: в Москве, Волгограде, Уфе, Иркутске, Вологде, Махачкале и во Владикавказе. Также для посетителей открыта дача советского правителя в Сочи. Опрос «Левады-центра» 2019 года показал рекордный уровень одобрения деятельности Сталина — 70 процентов россиян положительно оценивают его роль в истории.

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