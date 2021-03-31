Обнародовано письмо Дзержинского о слежке за Сталиным

ФСБ России к 100-летию отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) обнародовала ряд архивных документов. Среди них оказалось письмо советского политического деятеля, основателя ВЧК Феликса Дзержинского.

Послание датировано 1925 годом, в то время Дзержинский занимал пост председателя ОГПУ при Совете народных комиссаров СССР — специального органа госбезопасности, боровшегося со всеми оппонентами советской власти. В нем Дзержинский написал, что заметил слежку во время визита в театр за Иосифом Сталиным, тогдашним генсеком ЦК ВКП(б). «Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас», — говорится в письме.

Дзержинский также упомянул, что при выходе из театра стоял еще один «тип» и тоже читал объявление. По его мнению, допускается, что это могли быть сотрудники правоохранительных органов. «Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите», — поручил он.

ОСНАЗ был сформирован 1 апреля 1921 года в соответствии с приказом по войскам ВЧК. Главными задачами спецподразделения были борьба с врагами власти СССР и «защита завоеваний революции». Отряд также охранял правительственные здания, важные гособъекты и мероприятия в Москве, подразделения привлекались и для борьбы с политическим бандитизмом в европейской части страны.