СВР рассказала о попытке Британии скрыть от СССР тайные контакты с Гитлером

Великобритания пыталась скрыть от СССР тайные контакты с Адольфом Гитлером, поэтому после присвоения личных архивов фюрера Третьего рейха Лондон не захотел делиться ими с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные архивные материалы Службы внешней разведки России, опубликованные в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».

Уточняется, что сборник был представлен в Москве 17 декабря.

В перечне обнародованных материалов есть подписанная псевдонимом шифротелеграмма, полученная из лондонской резидентуры. В ней сообщается, что на территории Германии американские войска захватили немецкие архивы, и личные архивы фюрера Третьего рейха оказались у англичан. «Британские власти намерены их показать американским, но не советским властям. Англичане боятся, что если они покажут личные архивы Гитлера советским властям, то последним станет известно об их контакте с Гитлером. Они также надеются обнаружить в архивах Гитлера материалы о советско-германском пакте о ненападении», — отмечается в документе.

На связи Лондона и Берлина указывает еще один документ, представленный в сборнике СВР — речь идет о сообщении разведчика и резидента в Швеции Бориса Рыбкина, направленном в Москву из Стокгольма 27 мая 1942 года. В упомянутом сообщении затрагивались условия по мирным переговорам с Англией, выдвинутых Германом Герингом. Рыбкин рассказал, что в политических кругах обсуждают меморандум Геринга, на базе которого «мыслятся мирные переговоры с англичанами». «Геринг якобы выставил следующие условия: Германия заключает священный союз с Англией и Америкой против желтой опасности. Франция как великая держава существовать не будет. Англия остается при всех своих колониальных владениях, Германия получает под контроль Европу с европейской частью СССР. Британская империя будет гарантирована Германией и Америкой», — уточняется в сообщении.

Опубликованный сборник посвящен истории и развитии российской внешней разведки с момента ее создания о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года. Отмечается, что большинство представленных документов представлены впервые.

Ранее СВР рассказала о планах гитлеровцев применить химоружие на Кавказе. «Для захвата Кавказа немцы поставили все на карту», — сообщал в своей цифротелеграмме, направленной из Стокгольма в Москву, резидент советской внешней разведки в Швеции Борис Рыбкин под оперативным псевдонимом Кин. Он отмечал, что Германия была в катастрофическом положении с точки зрения запасов нефти, при этом немцы говорили обратное.