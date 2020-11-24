Нарышкин описал «заклятых партнеров» российской разведки

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин описал методы работы иностранных разведок. Об этом он рассказал газете «Аргументы и факты».

По его словам, спецслужбы развитых стран действуют по схожим лекалам, используя примерно одинаковый набор средств. Тем не менее, отметил он, «в наборе наших ... заклятых партнеров и их союзников всегда наблюдался крен в сторону использования провокаций, неприкрытого шантажа, подлогов». Такие методы, отметил Нарышкин, нельзя назвать «джентельменскими», даже учитывая специфику работы разведок.

3 ноября Нарышкин указал, что главными оппонентами сотрудников СВР России являются их «коллеги» из ЦРУ США. По его словам, это обусловлено тем, что американским разведывательным службам удается занимать лидирующие позиции.

Глава СВР тогда отметил, что спецслужбы обеих стран продолжают обмениваться информацией и поддерживать партнерские отношения. В первую очередь это касается вопросов, связанных с борьбой с международным терроризмом. «И такое взаимодействие существует на уровне практически всех крупнейших разведывательных служб в мире», — подчеркнул он.