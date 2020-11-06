Глава СВР раскрыл тонкости работы с Путиным над разведданными

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин раскрыл тонкости работы с президентом России Владимиром Путиным над разведывательной информацией. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Глава разведки заверил, что получает большое удовольствие, работая с главой государства, так как он знает специфику этой работы. По словам главы СВР, Путин, как профессионал, внимательно изучает разведданные, делает пометки и понимает, чего стоят те или иные сведения. Затем сотрудники службы уточняют комментарии российского лидера и отвечают на его вопросы.

Нарышкин добавил, что СВР информирует главу государства «практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды». При этом разведчики проводят очень тонкий и внимательный анализ и докладывают президенту только «саммари» — короткий отчет. «Все доклады Службы внешней разведки — лично. Все документы — лично», — заключил он.

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Ранее Нарышкин заявил, что оппонентами сотрудников СВР являются их «коллеги» из ЦРУ США. Это обусловлено тем, что американским разведывательным службам удается занимать лидирующие позиции. Так, глава СВР назвал ЦРУ одной из сильнейших разведок мира.

В 1985 году Путин окончил Академию внешней разведки (прежнее название — Краснознаменный институт КГБ) по специальности «Внешняя разведка». С 1985 по 1990 год нынешний российский президент служил в территориальной разведточке в Дрездене под прикрытием должности директора Дома дружбы СССР — ГДР. Летом 1991-го Путин уволился из органов госбезопасности.