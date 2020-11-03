СВР оценила возможность улучшения отношений России и США после выборов

США — как демократы, так и республиканцы — не заинтересованы в улучшении отношений с Россией после президентских выборов. Так перспективу международного диалога в беседе с генеральным директором «МИА Россия» сегодня Дмитрием Киселевым оценил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается позиции Российской Федерации, то мы, конечно, заинтересованы и в более широком диалоге, и в развитии равноправных отношений, равноправного сотрудничества между двумя нашими странами», — сказал Нарышкин и добавил, что со стороны американских политиков подобного не наблюдается.

Ранее сообщалось, что действующий президент Дональд Трамп обогнал кандидата в президенты от демократов Джо Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, развернется ключевая борьба на выборах главы государства.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.