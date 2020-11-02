Букмекеры оценили вероятность победы Трампа на выборах

По словам букмекеров, шансы действующего главы Белого дома Дональда Трампа выиграть президентские выборы в 2020 году значительно выше, чем в 2016 году. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на букмекерскую контору Betfair.

Так, по словам экспертов, шансы Трампа остаться у власти на второй срок почти вдвое выше, чем четыре года назад. В букмекерской конторе отметили, что всего за день до начала голосования в 2016 году предполагаемая вероятность победы будущего президента США над его соперницей Хиллари Клинтон составляла около 18 процентов. В то время Клинтон считалась явным фаворитом президентской гонки с вероятностью победы 83 процента. Несмотря на это, 61 процент ставок на минувших выборах был сделан на Трампа.

Как и Клинтон, кандидат от Демократической партии США на выборах 2020 года Джо Байден считается фаворитом букмекерских контор. За день до начала голосования Betfair Exchange дает ему 66-процентную предполагаемую вероятность одержать победу над Трампом, тогда как шансы на победу президента США букмекеры оценили в 35 процентов, что почти вдвое выше, чем в 2016 году.

Ранее Байден заявил, что верит в свою победу. До этого стало известно, что по итогам предварительных опросов демократ обходит президента США в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и, с большим отрывом, в Висконсине. Эти четыре штата считаются ключевыми для итогов выборов. Примечательно, что Байден оказался более популярным среди избирателей, которые не голосовали на президентских выборах в 2016 году. Они поддерживают кандидата от демократов с перевесом в 19 пунктов в Висконсине, в 17 пунктов во Флориде, в 12 пунктов в Пенсильвании и в семь пунктов в Аризоне.

День всеобщих выборов в США состоится 3 ноября.