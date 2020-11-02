Байден поверил в свою победу на выборах президента

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что верит в свою победу. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Я начинал эту кампанию, говоря, что мы сражаемся за душу этой нации — и сегодня я верю в это еще больше. И не заблуждайтесь: это битва, в которой мы сможем победить», — написал демократ.

Ранее сообщалось, что Байден по итогам предварительных опросов лидирует над президентом США Дональдом Трампом в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и, с большим отрывом, в Висконсине. Эти четыре штата считаются ключевыми для итогов выборов. Примечательно, что Байден оказался более популярным среди избирателей, которые не голосовали на президентских выборах в 2016 году. Они поддерживают кандидата от демократов с перевесом в 19 пунктов в Висконсине, на 17 пунктов во Флориде, на 12 пунктов в Пенсильвании и на семь пунктов в Аризоне.

3 ноября в США состоится день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

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