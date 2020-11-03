Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах накануне выборов

Действующий президент США Дональд Трамп обогнал кандидата в лидеры страны от Демократической партии Джозефа Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, развернется ключевая борьба на выборах главы государства 3 ноября. Такие данные приводятся на сайте ресурса Real Clear Politics, передает ТАСС.

Так, в Огайо, Трампа накануне выборов поддерживают 47,4 процента избирателей, в то время как Байдена — 46 процентов. В Северной Каролине действующий лидер страны также вырвался вперед с поддержкой 47,8 процента респондентов против 47,2 процента у Байдена.

Минимальный перевес наблюдается в Джорджии, где Трампа поддержали 47,8 процента опрошенных, а Байдена — 47,6 процента. В Айове лидер страны заручился поддержкой 47,2 процента избирателей против 45,8 процента у кандидата от демократов.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден по итогам опросов лидирует в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и, с большим отрывом, в Висконсине. При этом Байден оказался более популярным среди избирателей, которые не голосовали на президентских выборах в 2016 году.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.