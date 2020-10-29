Описаны возможные варианты победы Трампа на президентских выборах

Чтобы одержать победу на президентских выборах, действующему американскому лидеру Дональду Трампу, скорее всего, будет необходимо выиграть в колеблющемся штате Пенсильвания. Однако у главы государства существуют и другие пути, возможные варианты в своем материале описывает Financial Times.

Как отмечает издание, несмотря на то что пока, согласно результатам опросов, на национальном уровне Трамп отстает от своего оппонента, кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, действующий президент все еще может обеспечить себе переизбрание на второй срок за счет победы в колеблющихся штатах. В первую очередь речь идет о Пенсильвании, которая является второй среди всех неопределившихся штатов по числу голосов — 20.

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Именно победа в Пенсильвании во многом решила исход выборов 2016 года и позволила Трампу стать главой Белого дома, пишет Financial Times. Кроме того, на данный момент отставание Трампа от Байдена в этом штате составляет всего 5,7 процента, которые довольно легко отыграть. Поддержка же со стороны Пенсильвании и Невады обеспечит Трампу победу, даже если он проиграет во всех остальных колеблющихся штатах.

Однако, считает издание, Трамп может выиграть и без Пенсильвании. Для этого ему придется заполучить Флориду и Северную Каролину — штаты, где он одержал победу в 2016-м, но пока уступает в нынешней гонке, — а также как минимум два других колеблющихся штата, например Неваду и Аризону, где он пока также позади Байдена, либо Миннесоту, которая не голосовала за республиканцев с 1972 года. Как ожидается, президент проведет сразу несколько крупных мероприятий в Неваде и Аризоне после серии митингов в Пенсильвании в надежде укрепить свои позиции в этих штатах накануне выборов.

Согласно одному из сценариев, компенсировать потерю Пенсильвании Трампу помогут Аризона, Миннесота и Висконсин. В случае же если американский лидер не сможет заполучить еще и Мичиган, ему также понадобится и Невада. При этом Байден в ходе недавней встречи с избирателями заявлял, что вполне уверен в поддержке со стороны Мичигана и Висконсина и «милостью божьей» оставит за собой и Пенсильванию.

Кроме того, отмечает Financial Times, нельзя исключать вариант, при котором Трамп одержит победу в тех же штатах, что и на прошлых выборах.

Ранее в октябре сообщалось, что согласно опросам, проведенным Университетом Висконсина и организацией YouGov, Байден серьезно опережает Трампа в трех штатах, поддержка которых в 2016 году позволила республиканцу выиграть борьбу за Белый дом. Отмечалось, что кандидат от демократов опережает действующего президента на 10 процентных пунктов в штате Мичиган, на восемь — в Пенсильвании и на девять — в Висконсине.

По данным опросов, Байден в последнее время только увеличивает свой отрыв от Трампа. Так, в середине октября сообщалось, что демократ обгоняет республиканца на 17 процентных пунктов: 57 процентов избирателей намерены проголосовать за Байдена, в то время как только 40 процентов — за действующего президента. Сам Трамп при этом утверждает, что сможет одержать победу на выборах, как и четыре года назад.

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