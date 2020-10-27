Стало известно о серьезном преимуществе Байдена в поддерживавших Трампа штатах

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден серьезно опережает действующего главу государства Дональда Трампа в трех штатах, поддержка которых в 2016 году позволила республиканцу выиграть борьбу за Белый дом. Об преимуществе демократа стало известно благодаря последним опросам, сообщает Daily Mail.

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Согласно результатам опросов, проведенных Университетом Висконсина и организацией YouGov, Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов в штате Мичиган, на восемь в Пенсильвании и на девять в Висконсине. Как отмечается в исследовании, кандидата от демократов поддержало большинство тех, кто проголосовал на выборах досрочно. Действующий американский лидер сможет получить значительную поддержку тех, кто пока не отдал свой голос, однако, скорее всего, ему не удастся отыграть за счет нее отставание от своего оппонента, считают аналитики.

В то же время сам Трамп считает, что сможет выиграть выборы по крайней мере в Пенсильвании, причем даже с большим преимуществом, чем это было в 2016-м. В ближайшее время он планирует провести в этом штате три крупных митинга для своих сторонников — в Аллентауне, Литице и Мартинсбурге. До этого глава государства уже побывал в Нью-Гэмпшире и Мэне, надеясь переманить хотя бы часть избирателей в этих штатах.

Ранее сообщалось, что Байден за три недели до президентских выборов активизировал свою деятельность в штате Огайо, который по результатам выборов 2016 года считался протрамповским — четыре года назад Трамп обошел там свою оппонентку от демократов Хиллари Клинтон на восемь процентных пунктов. В этом году борьба за штат ожидается гораздо более жесткой, свидетельствуют результаты опросов.

По данным опросов, Байден в последнее время только увеличивает свой отрыв от Трампа. Так, в середине октября сообщалось, что демократ обгоняет республиканца на 17 процентных пунктов: 57 процентов избирателей намерены проголосовать за Байдена, в то время как только 40 процентов — за действующего президента. Сам Трамп при этом утверждает, что сможет одержать победу на выборах, как и четыре года назад.