Байден сделал решительный рывок за три недели до выборов

Кандидат от Демократической партии США, бывший вице-президент Джо Байден сделал решительный рывок за три недели до президентских выборов, намеченных на 3 ноября, и активизировал свою деятельность в штате Огайо. Об этом пишет Associated Press.

Как отмечает агентство, Огайо по результатам выборов 2016 года считался протрамповским штатом — четыре года назад действующий американский лидер Дональд Трамп обошел там свою оппонентку от демократов Хиллари Клинтон на восемь процентов. Однако в этом году борьба за штат ожидается гораздо более жесткой, свидетельствуют результаты опросов.

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Это связано в том числе с тем, что Байден на фоне некоторого снижения своей популярности в крупных городах решил заполучить дополнительную поддержку среди избирателей, проживающих в сельских районах и малых населенных пунктах, в том числе в Огайо, который ранее виделся недосягаемым для демократов. Так, только в понедельник, 12 октября, он провел два мероприятия в этот штате.

По словам конгрессвумен от Огайо Маршии Фьюдж (Marcia Fudge), усилия кампании Байдена уже увенчались успехом: об этом, в частности, говорят результаты заочного и досрочного голосования. «Я вижу цифры, о которых я могла только мечтать», — отметила политик.

В то же время союзники действующего президента к сообщениям об успехах демократов отнеслись скептически. Так, официальный представитель штаба Трампа Тим Мерто (Tim Murtaugh) заявил, что Байден просто теряет оставшиеся ценные дни до выборов на посещения штата, где он никогда не сможет одержать победу. Сам Трамп также отметил в своем Twitter-аккаунте, что наблюдает у избирателей гораздо больше энтузиазма и чувствует от них гораздо больше поддержки, чем в 2016-м.

В начале октября сообщалось, что, согласно результатам опроса CNN, Байден увеличил отрыв от Трампа до 16 процентных пунктов. Отмечалось, что показатели претендента на руководящий пост от Демократической партии оказались максимальными за все время его противостояния с Трампом. По последним данным, за Байдена готовы проголосовать 57 процентов американцев, в то время как за действующего американского лидера — 41 процент.