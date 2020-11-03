Директор СВР назвал главных оппонентов российских разведчиков

Главными оппонентами сотрудников Службы внешней разведки (СВР) России являются их «коллеги» из ЦРУ США. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

По словам Нарышкина, это обусловлено тем, что американским разведывательным службам удается занимать лидирующие позиции. Так, глава СВР назвал ЦРУ одной из сильнейших разведок мира.

При этом Нарышкин отметил, что спецслужбы обеих стран продолжают обмениваться информацией и поддерживать партнерские отношения. В первую очередь это касается вопросов, связанных с борьбой с международным терроризмом, пояснил он. «И такое взаимодействие существует на уровне практически всех крупнейших разведывательных служб в мире», — подчеркнул директор СВР.

Ранее Нарышкин оценил возможность улучшения отношений между Россией и США после американских президентских выборов. По его словам, Москва заинтересована в более широком диалоге, однако со стороны американских политиков — как демократов, так и республиканцев — подобной заинтересованности не наблюдается.