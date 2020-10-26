Глава СВР рассказал о заманивании трех американских B-29 во Владивосток

В 1940-х годах советским специалистам удалось заманить на территорию СССР три американских бомбардировщика В-29. Об этом рассказал в своей статье для журнала «Национальная оборона» директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

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По его словам, в середине 40-х годов прошлого века американские самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство Советского Союза «с целью оказания психологического давления». «Для пресечения противоправных провокационных действий американской стороны наши специалисты, используя фактор неблагоприятных атмосферных условий, сумели путем подачи соответствующих радиосигналов с советской территории заманить три сверхмощных американских бомбардировщика В-29 на аэродром вблизи города Владивостока», — пишет Нарышкин.

Советское руководство вернуло на родину пилотов, управлявших В-29, однако сами самолеты отдавать отказалось. В дальнейшем технику в условиях строгой секретности переправили на аэродром под Москвой для дальнейшего изучения, а конструкторскому бюро Туполева была поставлена задача создать аналогичный самолет, утверждает глава СВР.

Сделать это советским инженерам удалось после того, как научно-техническая разведка провела спецоперацию, в результате которой ей удалось добыть чертежи, описания и инструкции по эксплуатации В-29. После этого советские ученые смогли создать на его основе стратегический бомбардировщик Ту-4, добавил Нарышкин.

B-29 — американский стратегический бомбардировщик, спроектированный в 1938-1942 годах и строившийся серийно с 1943 по 1946 год. Первый в мире бомбардировщик с герметичным фюзеляжем, способный совершать длительный полет на больших высотах (9-10 тысяч метров). Активно использовался на Тихоокеанском театре военных действий в 1944-1945 годах, в частности, для ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки. После войны был развернут в Европе, став первым элементом американских сил ядерного сдерживания.