Нарышкин рассказал о спасшем российскую разведку Примакове

Назначение Евгения Примакова на должность главы российской внешней разведки спасло ее от расформирования в начале 1990-х. Об этом в интервью журналу «Историк» заявил нынешний директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, в то время «в России нашлись горячие головы, которые, неверно истолковав произошедшие геополитические перемены, убедили себя в том, что потребность во внешней разведке теперь отсутствует». «Большинство моих коллег считают, что назначение Евгения Максимовича Примакова на должность директора СВР России, его авторитет и глубокое понимание стоящих перед разведкой задач воспрепятствовали такому ходу событий», — отметил Нарышкин.

Он назвал Примакова сторонником разумной открытости, который считал, что страна должна знать своих героев, а налогоплательщик — быть в курсе, на что тратятся его деньги. Глава СВР добавил, что именно тогда самое закрытое ведомство России стало информировать граждан о своей деятельности. «Примером может служить настоящее интервью, совершенно немыслимое в период, предшествовавший приходу в Службу Евгения Максимовича», — подчеркнул Нарышкин.

В начале ноября начальник СВР назвал главными оппонентами сотрудников российской разведки их «коллег» из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. По его мнению, это обусловлено тем, что американским разведывательным службам удается занимать лидирующие позиции. Нарышкин назвал ЦРУ одной из сильнейших разведок мира.

Евгений Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки России в 1991-1996 годах. Затем он перешел на должность министра иностранных дел, а после — премьер-министра России.