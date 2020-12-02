Глава СВР заявил о работе Менделеева и Грибоедова на разведку

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин раскрыл имена наиболее известных исторических личностей, которые одновременно работали на разведку. Об этом он заявил в интервью журналу «Историк».

По словам главы СВР, еще до того, как внешняя разведка в России была сформирована как отдельная профессиональная структура, функции разведчиков выполняли люди совершенно разных профессий. В частности, речь идет о химике Дмитрии Менделееве, первом председателе Императорского Русского исторического общества князе Петре Вяземском, географе и исследователе Николае Пржевальском, а также о литераторе и дипломате Александре Грибоедове.

«Все они — кто-то в большей, кто-то в меньшей мере — занимались разведывательной деятельностью — политической и военно-стратегической разведкой», — пояснил Нарышкин. Так, отметил он, Менделееву удалось добыть информацию, благодаря которой в России смогли создать безопасное производство бездымного пороха на основе пироксилина.

Кроме того, добавил директор СВР, разведкой в области науки и технологий занимались и участники Великого посольства российского императора Петра I.

В начале ноября Нарышкин назвал главными оппонентами сотрудников российской разведки их «коллег» из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. По его мнению, это обусловлено тем, что американским разведывательным службам удается занимать лидирующие позиции. Глава СВР назвал ЦРУ одной из сильнейших разведок мира.