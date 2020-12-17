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СВР рассказала о планах гитлеровцев применить химоружие на Кавказе

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Фото: AP

Гитлеровцы в 1942 году хотели применить химическое оружие для захвата советских нефтепромыслов на Кавказе, которые для Третьего рейха имели стратегическое значение. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти данные были раскрыты в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».

«Для захвата Кавказа немцы поставили все на карту», — сообщал в своей цифротелеграмме, направленной из Стокгольма в Москву, резидент советской внешней разведки в Швеции Борис Рыбкин под оперативным псевдонимом Кин. Он отмечал, что Германия была в катастрофическом положении с точки зрения запасов нефти, при этом немцы говорили обратное.

Кин утверждал, что из-за недостатка горючего во время операции выходили из строя немецкие истребители. Гитлеровцы, по его словам, заявляли, что от успеха операции на Кавказе зависит исход войны.

Битва за контроль над Кавказом длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Она завершилась контрнаступлением советских солдат на Кубани, но решительного поражения противнику нанести не удалось. Немецкие войска полгода оборонялись на Таманском полуострове и эвакуировались в Крым.

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