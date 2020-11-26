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Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев. Материалы времен Великой Отечественной войны предоставило РИА Новости Управление ФСБ России по Омской области, где хранятся архивные документы военной контрразведки СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!»).

Речь идет о материалах, собранных органами СМЕРШ в 1943 году после освобождения Орловской области советскими войсками. Выяснилось, что гитлеровские пособники из числа предателей советского народа массово казнили мирных жителей, в том числе детей. При этом их обвиняли в связях с партизанами и помощи им.

Гитлеровцы заняли районы в Орловской области, где развернули сеть карательных отрядов, «с помощью которых учиняли репрессии и массовые злодеяния в отношении мирных жителей». Об этом говорится в спецзаписке начальника СМЕРШ 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова начальнику управления СМЕРШ Западного фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину в августе 1943 года. Особенные зверства наблюдались в населенных пунктах Знаменского района Орловской области, где действовал карательный отряд под названием «Украинская компания», созданный немцами в июне 1942 года во главе с некоем Гетманым. По словам Митрофанова, там во время оккупации было казнено свыше 200 советских граждан.

«В состав отряда подбирались лица, враждебно настроенные по отношению к советской власти, в прошлом судимые кулаки, торговцы и другой враждебный элемент, которым давалось неограниченное право производить расстрелы и грабежи», — отмечал в записке Митрофанов. Карательный отряд «по заданию немецких оккупационных властей под видом борьбы с партизанами проводил массовое уничтожение русского народа». Гитлеровцы убивали тех, кто не мог быть использован в качестве рабов из-за возраста или болезней, также расстреливали и беременных женщин.

В качестве еще одного доказательства изуверств «Украинской компании» приводятся слова уроженки села Пешково Екатерины Головановой. Ее допрос в качестве свидетеля провел в июле 1943 года помощник военного прокурора 16-й армии гвардии майор юстиции Моханов. По ее словам, отряд Гетмана в июле 1942 года расстрелял 28 мирных жителей деревни Сенки. «Я лично слышала, как дети, плача, просились у карателей: "Не бейте нас, оставьте живыми", но изверги не щадили детей, расстреляли и затем зарыли яму», — приводятся слова Головановой в документе.

2 сентября Министерство обороны России опубликовало документы о завершении Второй мировой войны. В них раскрываются детали трех крупных операций, проведенных на Дальнем Востоке — Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной.

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